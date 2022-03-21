محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لتوريد القمح وحوافز إضافية للموردين

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمناقشة خطة جاهزية المحافظة استعداداً لبدء عمليات التوريد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء ومديري التموين وهيئة سلامة الأغذية ومسئولي الصوامع والمطاحن.

وأكد الغضبان رفع درجة الإستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام 2022، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها.

وشدد على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد وأنه سيتابع بنفسه عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

واستعرض تقريراً بالصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتي ستبدأ في استقبال محصول القمح، وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٢ صومعة وشونة وبنكر تضم المطحن الحديث بسعة تخزينية ١٦ الف طن ومطحن الشركة الشرقية بسعة تخزينية ٩٠٠٠ طن ليصبح الإجمالي ٢٥ ألف طن، بالإضافة إلى عدد من الأماكن الأخرى تستوعب أكثر من ١٠ آلاف طن.

وأضاف محافظ بورسعيد أنه سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022 بقيمة 50 جنيها، وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها للأردب ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الأساسية خاصة الخبز.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح 2021/2022 بنطاق المحافظة بلغت ١٥ ألف فدان بواقع ٤ آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و١١ ألف فدان بالجنوب ويعطي الفدان ١٦ أردب قمح.