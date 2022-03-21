ضبط تاجر مخدرات عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أسيوط

تمكنت مباحث الإدارة العامة لمباحث المخدرات بمنطقة وسط الصعيد من ضبط تاجر مخدرات، عقب تبادل إطلاق الأعيرة مع الشرطه بقرية عرب الكلابات مركز الفتح.

وكانت معلومات وردت للعميد محمد الضبع رئيس منطقة المخدرات بوسط الصعيد تفيد قيام المدعو "عبده. م. س"، ٤٨ عاما، فلاح، بجلب كمية من مخدر الحشيش والأفيون لتوزيعها على زبائنه وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، واللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، تم تشكيل قوة أمنية من ضباط المخدرات ضمت النقيبين أحمد ثمرات، ومصطفى أبو المجد معاوني المباحث برئاسة العميد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد وخلال القبض على المتهم قام نجله "أحمد .ع"، بمبادرة الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية، أسفرت عن إصابة والده بإصابات بالكتف، وتم نقله لمستشفى الإيمان وسط حراسات أمنية مشددة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٢ طربة حشيش ونصف كيلو أفيون وفرد محلي ومبلغ مالي ودراجة بخارية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار عبدالرحمن شكري رئيس نيابة الفتح.