الرئيس الأوكراني: لن نقبل بشروط مفروضة علينا من روسيا

قال الرئيس الواكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف لن تقبل بشروط الروس، معقبًا: «لن نقبل بشروط تفرض علينا، لا نستطيع السماح للروس بابتزازنا، لقد ضحينا بالعديد من المدنيين».



وأضاف في كلمة له، مساء الاثنين: «عليهم أن يقضوا علينا جميعًا لقبول شروطهم تلقائيًا، لن نقبل ولن نستسلم ونقدم لهم خاركييف وماريوبول وكييف»، مؤكدًا أن السكان يزيلون الأعلام الروسية في المناطق المحتلة.



وأشار إلى أن البعض يضحي بحياته من أجل إزالة العلم الروسي، مضيفًا: «عليهم أن يقتلونا وعندها سوف تقبل شروطهم، يهددوننا ويبتزوننا ثم يقولون اقبلوا الشروط، لكن الشعب والحكومة متحدون على أننا لن نقبل الابتزاز».



ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26، اليوم الاثنين، فيما استمر القصف الروسي على المدن الأوكرانية.



وفي آخر التطورات، أعلنت السلطات في أوكرانيا فرض حظر تجوال شامل اعتبارا من مساء اليوم وحتى الأربعاء، وطالب عمدة كييف سكان المدينة بارتداء أقنعة خوفاً من تلوث سام جراء القصف الروسي.



وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا تمارس إرهاب الدولة في أوكرانيا وستهاجم دولا أخرى.



وقال ريزنيكوف، الذي كان يتحدث إلى جانب وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال زيارة إلى لندن، إن 150 طفلا أوكرانيا لقوا مصرعهم منذ بداية الغزو الروسي، كما تم تدمير 400 مدرسة وروضة أطفال وأكثر من 110 مستشفيات.



وأضاف ريزنيكوف: «هذا إرهاب دولة. لذلك لا بد من إيقاف الكرملين، لأنه سيذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. سيهاجم دولا أخرى». ولم يذكر ريزنيكوف أي دليل لدعم تأكيداته.