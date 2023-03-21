رئيس العراق يدعو أمير الكويت لزيارة البلاد

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لزيارة العراق، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.



جاء ذلك في الرسالة التي تسلمها ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، وتضمنت العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقام بتسليم الرسالة لولي العهد سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي.

من ناحية أخرى، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي مع رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي توثيق التعاون النيابي.



وأكد المندلاوي - خلال اللقاء وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن سياسة العراق الحالية تحرص على إقامة علاقات طيبة ومتينة مع محيطه الإقليمي والدولي والانفتاح على الدول العربية التي يرتبط معها بعلاقات تاريخية واجتماعية وثقافية، لافتا إلى أن الأردن لها مكانة خاصة في قلوب العراقيين لوقوفها إلى جانبهم في الظروف الصعبة والتي كان آخرها فترة الحرب على الإرهاب.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على توثيق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وتفعيل دور لجنة الصداقة (العراقية/الأردنية) النيابية والعمل على تبادل الخبرات على المستوى التشريعي، والزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.