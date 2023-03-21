

ارتكب جنودٌ من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية تخريب بشكل متعمد لسيارات الفلسطينيين في بلدة نعلين وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية في تغريدة لها اليوم الثلاثاء مرفقة بالفيديو: "تم توثيق جنود يقومون بتخريب سيارة فلسطينية في بلدة نعلين الأسبوع الماضي".

ونقلت القناة عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله: "تم فتح تحقيق. سلوك القوة لا يتوافق مع قيم الجيش".

وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، ظهر جنود إسرائيليون وهم يؤدون رقصات مع المستوطنين بمناسبة عيد المساخر (البوريم) اليهودي، قبل شن هجوم على بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة، ولاحقا ظهر المستوطنون وهم يحطمون سيارات فلسطينية ويرشقون سكان القرية بالحجارة.

ووقتها، علق متحدث باسم جيش الاحتلال على واقعة الرقص بقوله: "الحدث المسجل في الفيديو استمر عدة دقائق، وملابساته واضحة. سلوك الجنود لا يتماشى مع ما هو متوقع من الجنود في النشاطات العملياتية".