نواب يطالبون وزير التعليم العالي بحل مشكلة أوائل الخريجين

طالب النائب محمد حجازي عضو مجلس النواب، بتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتعيين الأوائل من الجامعات.

وأضاف في جلسة المجلس التي حضرها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أنه لم يتم تنفيذ قرارات تعيين أوائل الخريجين منذ 2014، مطالبا بالموافقة على قبول تحويل الطلاب الراغبين في ذلك من الخارج وتذليل عقوبات سداد المصروفات بالدولار.

وتسائل حجازي عن المانع أمام تعيين أوائل الجامعات، قائلا: هناك فراغ في قطاعات عديدة، فالكثير من المدارس والمستشفيات العمالة بها لا تتقاضى الأجر اللائق ويجب حل هذا الأمر.

وقالت النائبة شيرين القشاش، إنه يجب ربط التعليم بسوق العمل؛ لأن غياب ذلك يؤدي لمشكلات عديدة تؤثر على المواطنين، وأن التوسع في الجامعات الخاصة أمر لايليق، ويؤدي لانتشار السخط بين الشعب المصري، لتتسائل عن جودة التعليم في كافة المعاهد والجامعات التي نرى افتتاحها بشكل أزيد عن الحد المطلوب.

وأشارت القشاش إلى أن معهد الكبد القومي الذي يشهد له الجميع، ومستشفى الجامعة في المنوفية، يعانون من نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية التي تمنع المواطنين من الحصول على خدمة طبية لائقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمواجهة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بـ140 آداة رقابية عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية.

وتتضمن الأدوات الرقابية بـمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.