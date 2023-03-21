انطلاق القمة الثنائية بين الرئيسين الروسي والصيني

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، لقاء قمة ثنائي يعقبه مباحثات موسعة بين ممثلين عن الدولتين وذلك بمقر الرئاسة الروسية "الكرملين".

ومن المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، نحو 10 وثائق مشتركة بما في ذلك وثيقتين رئيسيتين هما: "بيان مشترك من قبل روسيا الاتحادية والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة"، و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

وتنعقد اللقاءات بحضور نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، إلى جانب مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، ومدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري دميتري شوجاييف، والسفير الروسي فوق العادة ومفوض روسيا لدى الصين إيجور مورجولوف ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه بحث المسائل الدولية الراهنة والعلاقات الثنائية مع نظيره الصيني، شي جين بينج، صباح اليوم، بقصر الكرملين.

وكان الرئيس الصيني قد وصل إلى موسكو أمس الاثنين، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تستمر حتى يوم غد الأربعاء، وهي أول رحلة يقوم بها شي جين بينج إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.