وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الدعم المستمر للمنتخب في كافة المنافسلت ،ومساندة اللاعبين وجهازهم الفني داخل وخارج مصر.

وأكد صلاح علي اصرار اللاعبين علي تحقيق إنجاز لكرة القدم المصرية الفترة المقبلة، وإسعاد الجماهير.

والتقى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك خلال معسكرهمالتدريبي المقام بإستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وحضر المران جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، والكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب وجميع اعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرةالقدم