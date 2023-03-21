وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بحلول شهر رمضان المبارك

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة الى الفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".

وقال وزير الداخلية في برقيته "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

وأضاف "وإننا فى هذه الأيام المباركة نبتهل إلى المولى العلى القدير أن يوفقنا جميعاً للوفاء بمسئوليتنا الوطنية .. وأن يبقى بفضل وعده الحق ترابط جناحى الأمن " قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الأبية "مع الأمة المصرية العريقة على مدار الزمان.. عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائنا إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة" قال فيها "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

واضاف "إذ تستقبل الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة فى كل عام.. والتى تتعطر فيها القلوب بذكر المولى جل فى علاه .. وترتقى فيها قيم الإيثار والعطاء سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم، وأن يعيد هذه المناسبة العطرة علينا بالخير واليمن والبركات".