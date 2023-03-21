رئيس قناة السويس يشهد رفع علم مصر على القاطرة الجديدة «أمين زيد» بترسانة بورسعيد البحرية

يشهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصري على القاطرة "أمين زيد"، أحدث قاطرات الأسطول ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

وقال بيان للهيئة إن "القاطرة الجديدة تعد الثالثة ضمن سلسلة تضم ست قاطرات يجري بناؤها ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وترسانة جوانزو الصينية، والذي يتضمن بناء ثلاث قاطرات بالترسانة الصينية، وثلاث قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية.

والقاطرة الجديدة "أمين زيد"، هى الإضافة الأحدث للأسطول البحري للهيئة، وهي الشقيقة للقاطرتين "محمد بشير" و"نبيل الهلالي" بقوة شد 75 طن، وتم الانتهاء من بنائهما بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.. أما القاطرات الثلاث الجاري بناؤها بترسانة بورسعيد البحرية وهي "محمد نجم" و"محمد الغمري" و"جلال الديب" فيجري استكمالها بالتعاون والتكامل بين ترسانة بورسعيد البحرية والشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق، حيث تتولى ترسانة بورسعيد بناء بلوكات المنتصف، فيما يتم بناء مقدمة ومؤخرة القاطرات بالشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية، وتتولى ترسانة بورتوفيق تجهيز بلوكات الإعاشة بالقاطرات.

وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طن.