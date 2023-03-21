الأمين العام لـ«الناتو» يحذر دول الحلف من تراجع الإنفاق الدفاعي

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء من تراجع الإنفاق الدفاعي للتحالف، في ظل تراجع عدد الدول التي تحقق هدف الإنفاق الرئيسي.

وفي عام 2014، تعهدت الدول الأعضاء في حلف "الناتو" البالغ عددها 30 دولة بمحاولة زيادة إنفاقها بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024.

وذكر التقرير السنوي للتحالف، اليوم الثلاثاء، أن 7 دول فقط هي اليونان والولايات المتحدة وليتوانيا وبولندا وبريطانيا وإستونيا ولاتفيا، بلغت المستوى المطلوب في عام 2022.

وهذا الرقم تراجع من 8 أعضاء في عام 2021 و11 دولة في عام 2020، بحسب "فرانس برس".

وقال الأمين العام للحلف خلال مؤتمر صحفي إن "العديد من الحلفاء أعلنوا عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي"، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "الآن هذه التعهدات يجب أن تتحول إلى أموال حقيقية، وعقود وتجهيز ملموس، لأن الإنفاق الدفاعي يعزز كل شيء نقوم به".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمين العام للناتو، أن دول الحلف قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 65 مليار يورو (أكثر من 70 مليار دولار) حتى الآن.

يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر منفق عسكري في التحالف، حيث تمثل مشاركتها نحو 70% من الإنفاق العسكري للتحالف الذي بلغ أكثر من تريليون دولار في عام 2022.