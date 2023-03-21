الرئيس أردوغان يقدم أوراق ترشحه لإعادة انتخابه ليشعل جدلا حول الحد الأقصى لمدد الرئاسة

قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحلفاؤه القوميون طلب الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة انتخابه في انتخابات 14 مايو إلى المجلس الأعلى للانتخابات.



وأدت تلك الخطوة إلى إحياء المناقشات الحامية بشأن ما إذا كان الدستور يسمح لأردوغان بالترشح لولاية ثالثة أم لا.



وقال أدريس شاهين السياسي المعارض اليوم الثلاثاء: "من المستحيل قانونيا بالنسبة لأردوغان أن يكون مرشحا من جديد"، مضيفا أن حزب الديمقراطية والتقدم الذي ينتمي إليه سيطعن على ترشح أردوغان.



ووفقا للدستور التركي، تمتد الولاية الرئاسية خمس سنوات ويمكن أن يتم انتخاب رئيس لولايتين بحد أقصى.



وتم انتخاب أردوغان رئيسا للمرة الأولى في 2014، وتمت إعادة انتخابه في 2018.



ويدفع أردوغان بأن ترشحه قانوني، حيث تم استحداث قاعدة الفترتين في 2017، لذلك لا تحتسب الفترة الأولى.



ويعتقد العديد من المراقبين أن سباق مايو أحد أهم الانتخابات في التاريخ التركي الحديث.



وينافس أردوغان في الانتخابات وسط أسوأ مشكلات اقتصادية تواجه البلاد منذ عقود، وفاقم منها زلزال مدمر الشهر الماضي.



يذكر أن المنافس الرئيسي لأردوغان، كمال كليتشدار أوغلو مرشح حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعوب الجمهوري، جدد آماله في الإطاحة بأردوغان، ويحظى بتأييد خمسة أحزاب معارضة أخرى وقد يحظى أيضا بدعم حزب موال للأكراد.



وسيعلن المجلس الأعلى للانتخابات قائمة نهائية ورسمية لمرشحي الرئاسة في 31 مارس الجارى.