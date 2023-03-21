قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن «استراتيجية الوزارة لزيادة عدد السياح ترتكز على 3 محاور رئيسية»، مشيرة إلى استهداف قدوم 30 مليون سائح بحلول عام 2028.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المحاور تشمل زيادة الطاقة الفندقية وأماكن الإقامة، وزيادة كراسي الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، وتحسين تجربة الزائر منذ وصوله وحتى مغادرته.



ولفتت إلى عمل الوزارة على تلك المحاور بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، مؤكدة أن القيادة السياسية تدعم الأمر بشكل كبير، فضلًا عن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وحكومته بالكامل، تدعم الملف السياحي لأهميته.



وأشارت إلى «إطلاق الحملة الترويجية للسياحة المصرية منذ فترة طويلة، بالتعاون مع بورصة السياحة في ألمانيا»، قائلة إن الوزارة منفتحة على العالم كله، وتستهدف قدوم السياح من الدول العربية والصين ودول أمريكا اللاتينية.



وذكرت أن استراتيجية الوزارة تشمل وجهات متعددة، وتركيز على السوق الأمريكي والدول الأوروبية؛ لأنها تصدر العدد الأكبر من السياح لمصر، مشيدة بوضع مجلة «تايم» الأمريكية، للأهرامات على غلافها منذ أيام.



وأكملت: «الأمر يرجع إلى ردود فعل المراسلين لتلك الصحف، والذين قرروا أن الأهرامات تستحق لأن تكون على الغلاف، ووصفوها بأنها تجربة سياحية يجب أن يمر بها أي شخص في العالم».









ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك من خلال تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار تنموي متكامل وشامل.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولؤي عبد الحميد المسئول المالي بالشركة.