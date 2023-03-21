قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنه قضى 12 عامًا كعضو مجلس بنقابة الصحفيين، لافتًا إلى حرصه على التواجد وسط زملائه، والعمل مع نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، على ملفات عديدة.



وأضاف ميري، خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أنه عمل على ملفات التشريعات والقوانين وبدل الصحفيين والملفات الخدمية، مؤكدًا استعداده لمد يد العون حتى بعد خسارة الانتخابات.



وتوجه برسالة إلى النقيب الجديد الكاتب الصحفي خالد البلشي: «لا أحب أن أفرض نفسي على أحد، وأحترم آراء الناس، لو النقيب احتاجني وطلب مساعدتي أنا موجود، فالنقابة بيتي والصحفيين زملائي والصحافة عملي حتى النهاية».



من جهته، أكد «البلشي» أن النقابة ستظل بحاجة لجهود «ميري»، قائلا إن جميع المؤمنين بالنقابة والمهنة والمشاركين في الانتخابات، عليهم أن يتعاونوا معه في الفترة المقبلة.



وتابع: «التعاون حل العديد من الأمور»، مستطردًا: «فكرة انتخابات النقابة أننا نتنافس على مصالح الناس، وبعد إعلان النتيجة نتنافس لتحقيق تلك المصالح، وتهنئة ميري لي بالفوز يبعث تلك الرسالة إلى الجمعية العمومية».



وأعرب عن تقديره للمساندة التي عرضها عليه النقيب السابق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، مؤكدًا أن هذه المساهمات تمكن من مناقشة الأوضاع بشكل عام، وتعاون الجميع في حلها، وجعل النقابة بيتا للجميع.