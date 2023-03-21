روسيا والصين تؤكدان أن علاقاتهما في أعلى مستوياتها على الإطلاق

قالت روسيا والصين في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بينهما وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لكنها ليست موجهة ضد أي دولة أخرى.



وأصدرت الدولتان البيان بعد محادثات استمرت يومين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج في موسكو، بحسب وكالة رويترز.



ووقع الرئيسان الروسي والصيني، في موسكو اليوم، وثيقتين لتعميق العلاقات الروسية الصينية وخطة لتطوير التعاون الاقتصادي حتى العام 2030.



والوثيقتان هما: «بيان مشترك من قبل روسيا والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة» و«بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030».



وذكر الرئيس الروسي، أن الوثائق الموقعة تعكس مستوى العلاقات بين موسكو وبكين، والتي هي عند أعلى مستوى في التاريخ، كذلك لفت إلى أن الوثائق الموقعة مع الصين اليوم تتضمن هدفا بمضاعفة حجم التجارة معها.



وعقدت اليوم في قصر الكرملين الكبير في العاصمة الروسية مباحثات القمة بين بوتين وشي، وجرت على مرحلتين الأولى في إطار اجتماع مغلق وضيق بين الزعيمين، والمرحلة الثانية جرت في إطار اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، وعقب ذلك تم توقيع مجموعة من الوثائق.