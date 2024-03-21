نظم محامين مجمع محاكم كفر سعد بمحافظة دمياط، مائدة إفطار جماعي، أمام محكمة كفر سعد، حيث شهدت المائدة حضور جماهيري كبير، من المحامين ومن أهالي المركز للمشاركة في الإفطار الجماعي وبرفقتهم أسرهم.

وقال حمدي وهدان المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن محامين كفر سعد يحرصون كل عام على اقامة هذه المائدة سنويا، لجمع شمل المحامين حول مائدة إفطار واحدة تجمعنا مع أكثر من 3000 من أهالي مركز ومدينة كفر سعد، ذات الكثافة السكانية العالية كـ«لحمة» واحدة مع أهالينا، وتسعنا الشوارع المحيطة بالمحكمة، كأننا عائلة تتناول الإفطار أمام منزلها، ويحرص جميع المحامين على حضور هذا الإفطار.

وأضاف "وهدان" أن حفل الافطار، يشهد كل عام حضور أسرة المحامين المتوفين من أبناء مركز كفر سعد، وسط أجواء مرحة من الجميع، ولا يقتصر تجمعنا من أجل الاحتفال فقط، ولكنها فرصة لتبادل الأفكار، بمثابة مأدبة حوار، ولبث روح الإخاء والمودة والرحمة بين أهالي القرية.