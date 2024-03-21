ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق رغم الإفراج عن الأعلاف

غرفة القاهرة التجارية: نتوقع تراجعها لـ80 جنيها للكيلو.. و«التموين»: 40% تخفيضا على اللحوم والدواجن بمنافذ الوزارة

سجلت أسعار الدواجن فى الأسواق ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية، حتى بلغت 117 جنيها للكيلو أمس، وذلك رغم قرارات الحكومة المستمرة بالإفراج عن الأعلاف من الموانئ بعد تلاشى أزمة الدولار.

ورصدت «الشروق»، فى جولة أجرتها أمس، بمحافظتى القاهرة والجيزة، حالة من الركود فى حركة البيع بمحال الدواجن بسبب ارتفاع أسعارها، فيما شهدت معارض «أهلا رمضان» ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة إقبالا من المواطنين.

وقال علاء محمود، صاحب محل دواجن بمنطقة أبو قتادة، بالجيزة، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح ما بين 105 و117 جنيها وكيلو الدواجن البلدية ما بين 135و140 جنيها، وكيلو الدواجن الأمهات ما بين 85 و95 جنيها وكيلو الوراك ما بين 90 و110 جنيهات وكيلو البانيه ما بين 210 و230 جنيها.

وأضاف محمود، أن الإقبال على المحال التجارية ضعيف جدا بسبب ارتفاع الأسعار ولا أحد يعلم من أين هذا الارتفاع إلا بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

وقال عاطف محسن، صاحب محل دواجن بمنطقة العتبة، إن الإقبال على الدواجن تراجع بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب متطلبات الحياة الأخرى على المواطنين، موضحا أن الكثير من المواطنين يستخدم سياسة التقشف فى شراء اللحوم والدواجن خلال الفترة الحالية، قائلا: «المواطن بيلجأ إلى شراء الدواجن عند ارتفاع أسعار اللحوم وفى الوقت الحالى يتساوى سعر الدواجن مع سعر اللحوم، المواطن يأكل أى شىء».

فى السياق، قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، إنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة انخفاض أسعار الدواجن فى ظل التشديد على الإفراجات عن الأعلاف، موضحا أنه من الطبيعى انخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة تراجع 5 آلاف جنيه فى الطن الواحد للأعلاف.

وأضاف عبدالعزيز، لـ«الشروق»، أن السعر العادل لكيلو الدواجن ما بين 75 إلى 77 جنيها، ويصل للمستهلك ما بين 79 إلى 80 جنيها، وهذه تخص التكلفة، لافتا إلى أن كرتونة البيض الأبيض والأحمر تباع ما بين 147 إلى 151 جنيها، تسليم مزرعة، وتصل للمستهلك بـ153 إلى 155 جنيها.

وقال مصدر بوزارة التموين، إن الوزارة تواصل ضخ السلع والمنتجات التى يحتاجها المواطنون، داخل منافذ «أهلا رمضان»، موضحا أن الوزارة ضخت كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ250 جنيها، مضيفا: «اللحوم والدواجن تباع بتخفيضات 40% بمنافذ الوزارة».

وأوضح المصدر لـ«الشروق»، أن الوزارة لم تتلق أى شكاوى من المواطنين بخصوص ضخ السلع أو تعامل القائم بالعمل فى المعارض مع المواطنين، لافتا إلى أن الوزارة تواصل الرقابة الدورية على جودة المنتجات المعروضة، كما أن هناك إقبالا كثيفا على المنافذ من قبل المواطنين بسبب انخفاض أسعار السلع الموجودة بهم.