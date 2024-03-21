 رئيس شركة العاصمة الإدارية: سنوفر مواصلات لنقل الجماهير لمباراة نيوزيلندا - بوابة الشروق
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رئيس شركة العاصمة الإدارية: سنوفر مواصلات لنقل الجماهير لمباراة نيوزيلندا

محمد جلال
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 11:08 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 11:11 ص

كشف خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، عن امكانية استضافة مباريات خارج مصر على استاد العاصمة.

وقال خالد عباس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كل شيء جاهز في ملعب العاصمة الإدارية، متبقي فقط حضور الجماهير للمباراة".

وأضاف: "منتخب كرواتيا سيقيم في العاصمة الإدارية، وتونس ستتدرب على المعلب الفرعي لاستاد مصر".

وأكمل: "سيتم توفير مواصلات لنقل الجماهير من كل مكان، بالإضافة إلى وجود القطار الكهربائي الذي سينقل الجماهير إلى العاصمة الإدارية مباشرة".

وأتم: "هناك نية لاستضافة أحداث رياضية كبرى أخرى على استاد مصر، مثلما يحدث مع كأس السوبر المصري الذي يقام في السعودية أو الإمارات".


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