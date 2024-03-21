رئيس شركة العاصمة الإدارية: سنوفر مواصلات لنقل الجماهير لمباراة نيوزيلندا

كشف خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، عن امكانية استضافة مباريات خارج مصر على استاد العاصمة.
وقال خالد عباس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كل شيء جاهز في ملعب العاصمة الإدارية، متبقي فقط حضور الجماهير للمباراة".
وأضاف: "منتخب كرواتيا سيقيم في العاصمة الإدارية، وتونس ستتدرب على المعلب الفرعي لاستاد مصر".
وأكمل: "سيتم توفير مواصلات لنقل الجماهير من كل مكان، بالإضافة إلى وجود القطار الكهربائي الذي سينقل الجماهير إلى العاصمة الإدارية مباشرة".
وأتم: "هناك نية لاستضافة أحداث رياضية كبرى أخرى على استاد مصر، مثلما يحدث مع كأس السوبر المصري الذي يقام في السعودية أو الإمارات".