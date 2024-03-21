تقرير: وزارة العدل الأمريكية تدرس إمكانية إقرار جوليان أسانج بالذنب لإنهاء نزاع قانوني طويل

تدرس وزارة العدل الأمريكية ما إذا كان من الممكن أن تسمح لجوليان أسانج بالإقرار بالذنب في تهمة خاصة بإساءة التعامل مع معلومات سرية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة، الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوصل إلى صفقة لإنهاء نزاع قانوني طويل نجم عن أحد أكبر التسريبات لمعلومات استخباراتية سرية في التاريخ الأمريكي.

ويخوض أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس معركة قانونية طويلة ضد الحكومة البريطانية لتجنب ترحيله إلى الولايات المتحدة ليمثل للمحاكمة بتهمة نشر الآلاف من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية في عام 2010. وتنظر محكمة بريطانية حاليا فيما إذا كانت ستسمح بآخر استئناف تقدم به أسانج (52 عاما). وبعد أن وجه إليه ممثلو الادعاء الأمريكي الاتهام في عام 2019، اعتقله مسؤولو إنفاذ القانون البريطانيون، وهو محتجز حاليا في أحد سجون لندن منذ ذلك الحين.

وقد أجرى مسؤولو وزارة العدل ومحامو أسانج مناقشات تمهيدية خلال الأشهر الأخيرة بشأن التوصل إلى صفقة يمكن أن يقر بموجبها أسانج بذنبه، وذلك في تخفيف محتمل للأزمة التي تنطوي على تعقيدات سياسية وقانونية.