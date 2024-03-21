 الأعلى للإعلام: احتفالية المرأة تؤكد على ثقة القيادة السياسية في قوتها ودورها - بوابة الشروق
الخميس 21 مارس 2024 10:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الأعلى للإعلام: احتفالية المرأة تؤكد على ثقة القيادة السياسية في قوتها ودورها

علي كمال
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 9:36 م | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 9:37 م


هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس، بمناسبة تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

وأكد المجلس، أن الاحتفالية إذ تؤكد على ثقة القيادة السياسية في قوة ودور المرأة المصرية، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تقدير المرأة المصرية التي طالما أثبتت في جميع المواقف التي مرت بها مصر أنها جديرة بتحمل المسئولية.

الجدير بالذكر أن منى محمد سعيد الحديدي، صاحبة أول رسالة دكتوراة عن السينما المصرية والعميدة الأولى للأكاديمية الأولى للهندسة وعلوم الإعلام، ورائدة العمل الإعلامي في مصر والعالم العربي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك