الأعلى للإعلام: احتفالية المرأة تؤكد على ثقة القيادة السياسية في قوتها ودورها



هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس، بمناسبة تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

وأكد المجلس، أن الاحتفالية إذ تؤكد على ثقة القيادة السياسية في قوة ودور المرأة المصرية، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تقدير المرأة المصرية التي طالما أثبتت في جميع المواقف التي مرت بها مصر أنها جديرة بتحمل المسئولية.

الجدير بالذكر أن منى محمد سعيد الحديدي، صاحبة أول رسالة دكتوراة عن السينما المصرية والعميدة الأولى للأكاديمية الأولى للهندسة وعلوم الإعلام، ورائدة العمل الإعلامي في مصر والعالم العربي.