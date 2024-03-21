لقاء الخميسي تكشف تفاصيل نزولها إلى قبر الفنان الراحل أحمد زكي

علقت الفنانة لقاء الخميسي، على نزولها قبر الفنان أحمد زكي، قائلة: "نزلت قبر أحمد زكي عشان بحبه، وكنت حامل في ابني، ونزلت السلالم كلها وطلعوني، وزوجي كان ماسك النعش معاهم، وبحبه عشان بصدقه وهو من أهم الناس".

وأضافت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "كنا صغيرين أنا وزميلي لؤي عمران، وقابلنا أحمد زكي في الأسانسير، قال لي أنتي ممثلة من غير ما يشوف لي حاجة ولا كنت عملت حاجة، وقال لي هتبقي موهوبة جدًا، وقال لزميلي بردو، وقلت له أنا بحبك ممكن أخد حضن، راح حاضني، وبعد وفاته مقدرش أتفرج له على حاجة".