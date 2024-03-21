السعودية تسجل 248 نقطة بمؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير الأونكتاد

سجلت السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وفقاً للمنهجية الجديدة، 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، خلال الربع الأول من عام 2024، مما يؤكد استمرارية تدفق البضائع، وضمان سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية.

وأوضحت "موانئ"، في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرصها على استمرار المكتسبات التي تم تحقيقها، حيث تم إطلاق 31 خدمة شحن ملاحية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية خلال عام 2023 بالإضافة إلى تقديم 7 خدمات شحن ملاحية جديدة منذ بداية العام 2024، وإنشاء 9 مناطق ومراكز لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية الرائدة، بقيمة استثمارات تتجاوز 6 مليارات ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وعملت الهيئة كذلك على رفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وإطلاق مبادرات تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالموانئ، واستخدام معدات تشغيلية حديثة، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يعمل على تشجيع الصادرات الوطنية، ودعم حركة التجارة البحرية العالمية، وتقليل التكاليف التشغيلية بالموانئ، ويسهم في جذب الخطوط الملاحية الإقليمية والعالمية، والسفن العملاقة.