سفير مصر ببروكسل يستعرض التجربة المصرية الناجحة في قطاع الصحة أمام مؤتمر وزاري أوروبي إفريقي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر فى بروكسل، أمس الأربعاء، فى فعاليات المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذى تنظمه الرئاسة البلجيكية الدورية الحالية للاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى تحت عنوان "الشراكة بين الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأوروبى حول النفاذ الأكثر عدالة للرعاية الصحة عالميا: نحو تحقيق السيادة الصحية الإفريقية".

وانعقد المؤتمر بحضور كل من وزير الصحة البلجيكى ووزيرة التعاون التنموى البلجيكية ومفوضتي الصحة فى الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية وعدد من وزراء الصحة في أوروبا وإفريقيا، فضلا عن ممثلي عدد من المنظمات والمؤسسات المعنية بالقطاع الصحى فى القارتين الإفريقية والأوروبية.

وركزت المداخلات والمناقشات التي دارت خلال المؤتمر على أهمية تعزيز التكامل بين دول الاتحاد الأوروبى ودول الاتحاد الإفريقى فى المجال الصحى وما يرتبط به من خدمات طبية، وتوفير الخدمات الصحية وتنمية قدرات الدول الأفريقية فى المجال الطبى والوقائى وتوطين الصناعات الدوائية بالقارة الأفريقية والتي تعد أولوية للجانبين فى المرحلة المقبلة وجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الصحى للدول الإفريقية، لاسيما بعدما أظهرته جائحه الكورونا عامى 2021 و 2022 من أهمية هذا التكامل وعدم إمكانية أن يعيش طرف بمعزل عن الآخر أو استمرار تركز الخدمات الطبية والدوائية فى جانب من العالم.

وأكد المتحدثون الأوروبيون والأفارقة خلال المؤتمر على ضرورة العمل معا لتعظيم الاستفادة من المبادرات الأوروبية لنشر الرعاية الصحية بالقارة الإفريقية كمبادرة البوابة العالمية.

كما ناقش الجانبان أهمية علاج الخلل القائم فى سلاسل الامداد بالدواء للدول الأفريقية وتأسيس نظام للشراء الموحد للادوية على مستوى القارة يضمن توافر الأدوية داخل القارة الإفريقية جنبا إلى جنب مع تعزيز القدرات التصنيعية بالقارة الإفريقية لصناعة الدواء واللقاحات ومكافحة الأوبئة كجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الصحى للاتحاد الأوروبى.

من جانبه، ألقى السفير الدكتور بدر عبد العاطي مداخلة خلال المؤتمر استعرض فيها التجربة المصرية الرائدة فى مجالات الصحة، وبصفة خاصة القضاء علي فيروس سي، وسعي مصر لنقل هذه التجارب الناجحة إلى أشقائها في القارة الإفريقية.

كما تناول عبد العاطي التجربة المصرية في تصنيع الدواء وفي مجال الشراء الموحد للأدوية والمعدات الطبية والتى أسهمت فى تأمين سلاسل الإمداد لمصر من الدواء واللقاحات، فضلا عن تحقيق الكفاءة والحوكمة المالية بالحصول على احتياجات مصر من الأدوية بأسعار تقل عن أسعارها العالمية ووجود خريطة موحدة للاحتياجات المصرية والعمل على استيفائها وفقا لأفضل العروض من الأسواق العالمية وضمان الجودة العالية.

وأكد حرص مصر من خلال هيئة الشراء الموحد على نقل هذه التجربة للاشقاء الأفارقة، مشددا أهمية توطين صناعة الدواء فى دول القارة الإفريقية وتعزيز قدراتها على إنتاج احتياجاتها من الدواء.

وأشار إلى جهود مصر في تعزيز قدرات الأشقاء الأفارقة فى مجال تأمين سلاسل الإمداد الأفريقية من الدواء من خلال تنظيم المؤتمر الطبى للدواء خلال العامين الماضيين ومن المقرر عقد النسخة الثالثة منه خلال شهر يونيو المقبل، كما دعا المشاركين فى المؤتمر إلى المشاركة فى هذه النسخة الثالثة من المؤتمر فى القاهرة.