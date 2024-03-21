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ضبط 80 قضية مخدرات في الإسكندرية

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 12:08 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 12:08 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط 80 قضية مخدرات بالعامرية في الإسكندرية.

وجهت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بتوجيه حملات إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بمنطقة العامرية، أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 80 قضية ضُبط خلالها 85 متهم.. وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو و200 جرام، كمية من الهيروين المخدر، 700 قرص مخدر، 20 سلاح أبيض)، وضبط (20 قضية سرقة هواتف محمولة، 7 قضايا مشاجرات، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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