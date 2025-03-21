وسائل إعلام كورية شمالية: اختبار ناجح لأحدث نظام صاروخي مضاد للطائرات

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن بيونج يانج أجرت بنجاح تجربة لأحدث نظام صاروخي مضاد للطائرات، والذي بدأ إنتاجه في الآونة الأخيرة على نطاق واسع؛ حيث أشرف الزعيم "كيم جونج-أون" على الاختبار.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن إدارة الصواريخ في البلاد أجرت اختبار الإطلاق التجريبي أمس الخميس، بهدف "فحص الأداء الشامل" للنظام الصاروخي الذي يجري إنتاجه على نطاق واسع في مؤسسة لصناعة الذخائر.

وقالت الوكالة إن "كيم" أشرف على الاختبار إلى جانب أعضاء رئيسيين في اللجنة العسكرية المركزية للحزب، مدعية أن الاختبار أثبت أن استجابة الصاروخ القتالية السريعة "متميزة" و"جديرة بالثقة للغاية".

وأظهرت الصور التي نُشرت إلى جانب التقرير ما بدا أنه صاروخ تم إطلاقه وهو يصيب هدفا وينفجر. كما نُشرت صورة للزعيم "كيم" وهو يبتسم في رضا عن نتيجة الاختبار على ما يبدو، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن "كيم" قال إن جيش البلاد سيجري تجهيزه "بنظام أسلحة دفاعية رئيسية أخرى ذات أداء قتالي جدير بالثناء"، معربا عن امتنانه لمجموعة الأبحاث المسؤولة ومؤسسة صناعة الذخائر ذات الصلة لتعزيز القدرة الدفاعية الوطنية.