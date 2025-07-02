رئيس رابطة الدوري الإسباني يعلق على صفقة برشلونة المنتظرة

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علق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني «لاليجا»، على الصفقة المنتظرة بانضمام النجم الإسباني الشاب نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، إلى برشلونة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير أن برشلونة أتم اتفاقه مع نيكو ويليامز، بعدما أقنع اللاعب بقدرة النادي على تسجيله في قائمته باستخدام قاعدة 1:1.

وقال خافيير تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «اليوم برشلونة لا يستطيع تسجيل نيكو ويليامز».

وتطرق رئيس رابطة الدوري الإسباني للحديث عن ريال مدريد بسبب حملة الانتقادات التي يشنها ضد الحكام قناتهم التلفزيونية لعدة أيام قبل مبارياتهم، بقوله: «يجب معاقبة ريال مدريد على مقاطع الفيديو التلفزيونية للحكام».

وأتم: «سأفعل كل ما بوسعي لضمان عدم إقامة كأس العالم للأندية المقبلة».