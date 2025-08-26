السعودية تطالب بتحرك دولي بعد قصف إسرائيل مستشفى ناصر بخان يونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالبت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين بتحرك دولي بعد قصف إسرائيل مستشفى ناصر في خان يونس.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء الاثنين عن "إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس".

وأكد البيان رفض المملكة "للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية".

وجددت الخارجية السعودية مطالبة المجتمع الدولي "بوضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية"، مشددة على "ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجالات الطبية والإغاثية والإعلامية".