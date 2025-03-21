أحمد السقا يرد على انتقادات الألفاظ والملابس الخارجة في مسلسل العتاولة 2: لا أبرئ نفسي لكن شاهدوا كل الأعمال

رد الفنان أحمد السقا، على انتقادات الجمهور بشأن احتواء مسلسل «العتاولة» الجزء الثاني، الذي يعُرض خلال موسم دراما رمضان الحالي، على «بعض الألفاظ والملابس الخارجة والتي لا تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم».

وقال خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الجمعة: «قد تكون هذه رؤية تحترم، وقد تكون موجودة بالفعل، ولكن أنا لا أتدخل، هذه رؤية المخرج والمؤلف».

وتابع حديثه: «قبل أن نعلق على المسلسل، دعونا نتفرج على كل الأعمال الدرامية الموجودة، حدث ولا حرج! لا أتهم أحدًا ولا أبرئ نفسي أو زملائي، أو عملي، لكن حدث ولا حرج سواء المسلسلات الـ 30 حلقة أو الـ 15 حلقة».

وأضاف: «أنا لا أتدخل في العمل، ولست نجم العمل، أنا واحد من نجوم أو أبطال العمل، أو الشخصيات الرئيسية فيه.. والمسلسل يُباع بأسمائنا جميعا».

كما رد على سؤال حول ما إذا كان الجزء الثاني من المسلسل أنتج بسرعة ولم يكن بنفس إتقان الجزء الأول، قائلا: «لا، لم يقصر أحد في الاجتهاد، لكن قد تكون هناك أشياء أدركناها في الحلقات الأولى وتم تعديلها، والجزء الأول كانت خطوطه الدرامية متوازية ولذيذ أكثر أما الجزء الثاني فأحداثه متشابكة أكثر، والمسلسل بنسبة كبيرة نال إعجاب الناس جدًا».