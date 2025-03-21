الأمم المتحدة تؤكد أن موظفها الذي قتل في غزة كان مواطنا بلغاريا

أكدت الأمم المتحدة يوم الخميس أن مارين فاليف مارينوف/51 عاما/ الذي كان يعمل في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي ينفذ مشاريع البنية التحتية والتنمية في جميع أنحاء العالم وقتل في انفجار في غزة هو مواطن بلغاري.

وأصدرت وكالة الأمم المتحدة بيانا يوم الخميس أكدت فيه أن مارينوف "أصيب بانفجار" في غزة، بينما لا يزال خمسة جرحى من موظفي الأمم المتحدة في المستشفى.

وجاء في البيان أن مارينوف كان "يدعم إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المدنيين" في غزة، وهو واحد من 280 موظفا على الأقل من موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا هناك منذ بدء الحرب.

وأشار البيان إلى أنه كان "بحارا متمرسا وربان سفينة"، وقد عمل سابقا كمفتش بحري للأمم المتحدة في اليمن وفي مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ولم تذكر الأمم المتحدة الجهة التي تقف وراء هجوم يوم الأربعاء على دار الضيافة التابعة للأمم المتحدة. وقد نفت إسرائيل مسؤوليتها، ولكن لم ترد تقارير عن هجمات صاروخية من قبل حماس في ذلك اليوم.

