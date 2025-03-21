وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضم مناطق من غزة حال رفض حماس الإفراج عن المحتجزين

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بضم مناطق من قطاع غزة إلى إسرائيل إذا رفضت حماس إطلاق سراح المحتجزين.

وقال كاتس في بيان إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على مناطق إضافية في قطاع غزة أثناء إصدار أوامر إخلاء للمدنيين الفلسطينيين في تلك المناطق، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف كاتس في البيان : "إذا استمرت حماس في رفض إطلاق سراح الرهائن، فقد وجهتُ جيش الدفاع الإسرائيلي بالاستيلاء على مناطق إضافية، وإخلاء السكان، وتوسيع المنطقة الأمنية حول غزة لحماية التجمعات السكانية الإسرائيلية وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، من خلال سيطرة إسرائيلية دائمة على المنطقة".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي على غزة "ليست سوى البداية"، وأن جميع مفاوضات وقف إطلاق النار ستُجرى " تحت إطلاق النار".

وفي بيان قال نتنياهو إن إسرائيل ستمضي قدما حتى تحقق جميع أهدافها الحربية، وهي تدمير حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم.