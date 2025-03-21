سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية نجاح فريق طبي بمستشفى أجا من قسمي جراحة المخ والأعصاب والعظام في إجراء جراحة دقيقة استمرت 4 ساعات لاستخراج شظية بالعمود الفقرى لمريض.

وأوضح وكيل الوزارة، أن العملية تعد من الجراحات ذات المهارة حيث تم استخراج الشظية من العمود الفقري عند الفقرة T8 مع تثبيت كسر الفقرات بشريحتين و11 مسمارا.

وأكد وكيل الوزارة حرص صحة الدقهلية على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، ورفع كفاءة المستشفيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى.

فيما أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي انتهجتها المديرية لرفع إمكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة، من خلال توفير أساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الاستشارات الطبية وإجراء العمليات.