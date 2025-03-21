مذكرة تفاهم بين الصحة وسيمنز لإنشاء أول مركز بالشرق الأوسط لتطوير أجهزة الأشعة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزراة، وشركة سيمنز هيلثينيرز، بحضور الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، لإطلاق أول مركز في مصر والشرق الأوسط لتطوير وتحسين أجهزة الأشعة، وتوفير أحدث التقنيات الطبية، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو دعم الاستثمار في جميع القطاعات وخاصة القطاع الصحي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال عبد الغفار، إن القطاع الخاص ركيزة أساسية في خطط التنمية بمختلف القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، مؤكدا العمل على تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بما ينعكس على سرعة تشخيص الأمراض، لزيادة فرص الشفاء، مشيرا إلى أهمية إنشاء أول مركز في مصر والشرق الأوسط، كنقطة قوة للمنظومة الصحية بمصر.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الاجتماع تضمن عرضا عبر الـ«فيديو كونفرانس» لعدد من مستشفيات محافظة شمال سيناء، تضمن الأجهزة الطبية التي تم إهدائها للوزارة والتدريب على تشغيلها من شركة سيمنز، ومؤسسة سيمنز كيرنج هاندز، وكذلك عدد من الحالات المرضية التي تم تقديم الخدمة الصحية لها باستخدام هذه الأجهزة.

وأضاف عبدالغفار، أن وزارة الصحة تلقت من سيمنز 10 أجهزة أشعة حديثة، تم توريدها لـ4 مستشفيات في محافظة شمال سيناء، بهدف تعزيز الرعاية الصحية في المحافظة، موضحا أن الأجهزة التي تسلمتها الوزارة تشمل أجهزة C-Arm، وأجهزة موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى جهاز الأشعة السينية المتنقل.

وأشار إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة مقترح مشروع إنشاء مركز للتحكم والسيطرة بالإدارة العامة للأشعة، وربطها بـ 6 مستشفيات على مستوى الجمهورية، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ضمن خطط تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبه، قال عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز، إن الشركة تعمل على دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر، وإمدادها بأحدث المعدات والأجهزة التي تساعد في تقديم أفضل الخدمات للمرضى، موضحا أن المذكرة تستهدف خلق مزيد من فرص العمل، مع المساهمة في وضع مصر كمركز إقليمي، للانطلاق نحو دعم أنظمة الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط.