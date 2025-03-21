مصرع 3 شباب إثر حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية

لقي 3 شباب مصرعهم إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، عند مفارق أبو نصار بطريق 36 الحربي بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول كل من: نبيل محمد دسوقي (18 عامًا)، يسري السيد محمد (28 عامًا)، وكريم مصطفى فضل (18 عامًا)، جميعهم من مركز فاقوس، وقد فارقوا الحياة متأثرين بإصاباتهم.

وتبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارتين ربع نقل، ما أدى إلى مصرع الشباب الثلاثة في موقع الحادث. وتم إخطار النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثث عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، كما كلفت الجهات المختصة بإجراء التحريات حول ملابسات الحادث.