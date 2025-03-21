 لوسي: مسلسل فهد البطل الأكثر مشاهدة وأحمد العوضي موهبة جبارة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لوسي: مسلسل فهد البطل الأكثر مشاهدة وأحمد العوضي موهبة جبارة

حسام جودة
نشر في: الجمعة 21 مارس 2025 - 3:58 م | آخر تحديث: الجمعة 21 مارس 2025 - 3:58 م

أعربت الفنانة لوسي، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل فهد البطل، معتبرة أنه عمل متكامل الأركان الفنية وأصبح الأكثر مشاهدة في الوطن العربي على الشاشات ومنصات المشاهدة.

وقالت لوسي لـ"الشروق"، إن موهبة أحمد العوضي جبارة ونادرة وليده القدرة على تجسيد أي شخصية وقدم فهد البطل بشكل استثنائي، مضيفة: "تعلمت منه الكثير وأضاف لي في تفاصيل شخصية فايزة الشبح التي أقدمها"،معربةعن تمنيها أن تجمعهما أعمالا أخرى قادمة.

جدير بالذكر أن لوسي تشارك في مسلسل فهد البطل وهو من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، حجاج عبد العظيم ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

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