محافظ أسيوط: تواصل الإقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار توافد المواطنين على مراكز الشباب بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لليوم الثاني على التوالي من أيام عيد الفطر المبارك، في إطار فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح المحافظ، أن مراكز الشباب شهدت إقبالًا متزايدًا من الأسر والأطفال والشباب، للمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية التي يتم تنظيمها بالمجان، مشيرًا إلى أن الأجواء الاحتفالية التي تشهدها المراكز تعكس حالة من البهجة والفرحة بين المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف أن الفعاليات تتنوع بين الفقرات الفنية والاستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، إلى جانب الأنشطة الرياضية والألعاب الترفيهية، بما يسهم في توفير متنفس آمن ومناسب لجميع الفئات العمرية، ويعزز من الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، في تنظيم الفعاليات ورفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، فضلًا عن فتح أبوابها أمام المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج المقدمة على مدار أيام العيد.

كما شدد المحافظ على استمرار عمل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة سير الأنشطة، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، مع الالتزام بكل معايير السلامة والتنظيم الجيد.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف إدخال الفرحة على المواطنين، وتوفير مساحات آمنة ومناسبة للاحتفال، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تواصل أداء دورها الحيوي كمراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع أبناء المحافظة.