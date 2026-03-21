عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست

احتفلت عشرات من عارضات الأزياء المصابات بمتلازمة "داون" باليوم العالمي للمتلازمة من خلال عرض أزياء في العاصمة الرومانية بوخارست.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون لضمان حصول المصابين على حريات وفرص متساوية ولرفع مستوى الوعي بها.

وقامت عشرات العارضات المصابات بمتلازمة داون بعرض الأزياء على منصة في العاصمة الرومانية احتفالا بالأناقة و"الجمال غير النمطي" والشجاعة بمناسبة اليوم العالمي للمتلازمة .

وفي رومانيا، يعاني حوالي 12 ألف شخص من متلازمة داون، بينما يتجاوز عدد المصابين بها 6 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، وفقا لاتحاد متلازمة داون الروماني. وفي عام 2022، أفادت الدولة الواقعة في شرق أوروبا أن نسبة مواليد متلازمة داون بلغت شخصا واحدا لكل 847 حالة ولادة.