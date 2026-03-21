ترامب يوافق السيناتور جراهام في إعادة النظر بمسألة بقاء القواعد الأمريكية في إسبانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على اقتراح السيناتور ليندسي جراهام بإعادة النظر في وجودهم العسكري في إسبانيا بعد رفض مدريد تقديم تسهيلات للعملية الأمريكية ضد إيران.



في وقت سابق، منعت إسبانيا استخدام القاعدتين العسكريتين "روتا" و"مورون" على أراضيها للعمليات ضد إيران. وكان ترامب قد هدد المملكة بإجراءات اقتصادية، بما في ذلك احتمال قطع العلاقات التجارية. بدوره، دعا غراهام (المُدرج في القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين) ترامب إلى نقل القواعد العسكرية الأمريكية إلى دولة أخرى.



وقال ترامب للصحفيين: "إنه (غراهام) محق في إثارة هذه المسألة".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وسط تقارير عن دمار وسقوط ضحايا مدنيين. وتنفذ إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بكونها ضربة استباقية وبوجود تهديدات مزعومة من طهران بسبب برنامجها النووي. لكنهما الآن لم تعودا تخفيان رغبتهما في رؤية تغيير السلطة في إيران.