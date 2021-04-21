 كمبوديا تسجل 431 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا - بوابة الشروق
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كمبوديا تسجل 431 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 12:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 12:31 م

أعلنت كمبوديا تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عمومها، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7444 حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة من جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 49 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع مليون و656 ألفا و26 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء كمبوديا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ 381 ألفا و180 شخصا.

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