يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي عن حالة الأمة اليوم الأربعاء، بينما تخطط المعارضة لاستعراض قوتها في أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وهددت السلطات بالتصدي للاحتجاجات، التي لم يتم التصريح لها، وهي الأولى التي تدعو لها المعارضة منذ الحكم على نافالني في فبراير بالسجن لمدة عامين ونصف.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر محلية فقد أوقفت الشرطة نشطاء رئيسيين للمعارضة في عدة مدن روسية، وذلك قبل المسيرات التي من المقرر أن تبدأ في الشرق الأقصى الروسي مع بدء خطاب بوتين ظهر اليوم في موسكو.

وأعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية أمس الأول الاثنين أن لجنة طبية قررت نقل المعارض أليكسي نافالني من السجن إلى مستشفى خاص بالسجناء.

ونافالني مضرب عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين احتجاجا على نقص الرعاية الطبية.

وحذر فريقه مرارا من تدهور صحته، وشدد على أنه قد يصاب بقصور في القلب.

وكان نافالني نجا من محاولة تسميم بغاز أعصاب وتم نقله لتلقي العلاج في ألمانيا.

وقد عاد إلى روسيا منتصف يناير، حيث تم اعتقاله على الفور.

وخسر أبرز معارضي بوتين في 20 من فبراير استئنافا ضد حكم قضائي بتحويل عقوبة كانت صدرت مع إيقاف التنفيذ بحقه عام 2014 إلى سجن فعلي لخرقه شروط المراقبة عندما كان يتلقى العلاج في ألمانيا.