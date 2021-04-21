 الإسماعيلي يواجه فاركو وسموحة وديًا استعدادًا للإنتاج الحربي - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أبريل 2021 11:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح الدولة في القضاء على «التوك توك» بعد حملتها لاستبداله بسيارة «ميني فان» ؟

النتـائـج تصويت

الإسماعيلي يواجه فاركو وسموحة وديًا استعدادًا للإنتاج الحربي

زياد الميرغني
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:08 م

 

يدخل فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال اليوم الأربعاء معسكراً مغلقاً بالإسكندرية وينتهى يوم 25 من نفس الشهر، ويتخلل المعسكر مباراتين وديتن بجانب إقامة تدريبات مكثفة تحضيراً للقاء الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل، على استاد الأهلى وي السلام.

وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

ويلتقى الدراويش نظيره فاركو يوم 24 على أن يواجه في اليوم الذي يليه منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية.

وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للإسماعيلية لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك