أعرب محمود كهربا، اللاعب بالنادي الأهلي، عن استيائه من عرض الإعلامية بسمة وهبة لفيديو يظهر فيه بإحدى مشاجراته وهو يتلفظ بألفاظ خارجة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه لا يحب الحديث عن مثل تلك الأمور، ويفضل الحديث عن الكرة، معقبًا: «في حاجات الواحد مينفعش يتكلم فيها، وحجات مينفعش تتعرض.. أنتوا جايبني كلاعب كرة، ودي حجات قديمة من السنة اللي فاتت».

ونشبت مشادة كلامية بين الإعلامية بسمة وهبة واللاعب محمود كهربا حول أن حياته تهم جمهور النادي الأهلي باعتباره لاعب كرة شهير، ليعقب كهربا: «حياتي الشخصية تخصني».

وطالبت الإعلامية بسمة وهبة، لاعب النادي الأهلي بالاعتذار للجمهور عن الفيديو الذي يتضمن ألفاظ خارجة، ليرد كهربا: «إيه دخل جمهور النادي الأهلي في الموضوع.. والجمهور هو اللي واقف في ضهري ولو طالبين مني أتأسف هعمل كده، لكن هم مش طالبين علشان فاهمين كل حاجة».