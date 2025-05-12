الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو استجاب لطلب واشنطن بإرسال وفد التفاوض غدا إلى الدوحة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية، أجرى نتنياهو مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكره فيها على مساعدته في إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي التزامه تجاه إسرائيل، ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق مع رئيس الوزراء، بحسب ما ورد في البيان.

وأشار إلى أن نتنياهو وجه بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة غدا، ناقلًا عن رئيس حكومة الاحتلال قوله إن «المفاوضات مع حماس ستجري فقط تحت النار».

وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أنه تقرر الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وثمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «إطلاق حماس سراح عيدان ألكسندر الرهينة الأمريكي، الذي كان يعتقد أنه مات، خبر رائع».