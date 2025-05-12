 حماس: المجاعة في غزة تشتد بشكل كارثي.. وندعو لكسر الحصار وفتح المعابر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: المجاعة في غزة تشتد بشكل كارثي.. وندعو لكسر الحصار وفتح المعابر


نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 5:54 م | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 5:54 م

قالت حركة حماس، إن المجاعة في قطاع غزة تشتدّ بشكل كارثي وسط استمرار الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء.

وأضافت عبر قناتها الرسمية على تليجرام، اليوم الاثنين، أن الجهات الوحيدة المخوّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الأممية والحكومية المختصة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه.

ودعت حماس، إلى كسر الحصار وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدًا عن أي تدخلات من الاحتلال .

ولفتت إلى أن استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات، يؤكد تعمّده صناعة المجاعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

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