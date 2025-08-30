رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه بصرف تعويضات لضحايا قطار مطروح

- التعويضات بلغت 75 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف جنيه بصفة استثنائية



وجه محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة المعنية بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح

بحسب بيان اليوم

وشدد رئيس الهيئة على سرعة صرف قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي الحادث الأليم، وزيادتها إلى 75 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف جنيه، بصفة استثنائية، لأسر الضحايا، على أن تُحدد قيمة التعويضات للمصابين وفقًا لنسبة العجز.

وتقدم رئيس هيئة الرقابة المالية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى ذويهم سالمين.