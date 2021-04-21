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تحرير 9 مخالفات للمخابز خلال حملة في كفرالدوار

خميس البرعى
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:28 م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

تلقى مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بتحرير مصطفى غريب رئيس الرقابة التموينية 9 تقارير مخالفات منها 7 تقارير نقص وزن تتراوح ما بين 8 : 18 جراما مقدار العجز فى الرغيف الواحد، وتقريرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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