 حاكم لوهانسك: الوحدات العسكرية الروسية تسيطر على 80% من المنطقة - بوابة الشروق
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حاكم لوهانسك: الوحدات العسكرية الروسية تسيطر على 80% من المنطقة

د ب ا
نشر في: الخميس 21 أبريل 2022 - 8:48 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أبريل 2022 - 8:48 ص

 قال حاكم منطقة لوهانسك سيرهي هايداي إن الوحدات العسكرية الروسية باتت تسيطر الآن على نحو 80% من المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وأضاف هايداي في تصريحات عبر صفحته على "تليجرام" في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن مدينتي روبيشن وبوباسنا في منطقة لوهانسك تخضعان "جزئيا" للسيطرة الروسية، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وتزايد للقصف منذ أسابيع للسيطرة على تلك المدينتين.

ومنذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، سيطر الانفصاليون من جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، على نحو 30% من منطقة لوهانسك.

ويتردد بأن نحو 70 ألف شخص لايزالون في المنطقة.

وأشار هايداي إلى أنه في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي يوافق يوم الأحد المقبل، فإن السلطات الأوكرانية ستسعى خلال هذه المناسبة قدر الإمكان للقيام بعمليات إجلاء للسكان وتسليم مساعدات إنسانية.


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