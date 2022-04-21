بايدن: القوات الروسية ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القوات الروسية ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا للتصدي للهجمات الروسية، مشيراً إلى أن القوات الروسية تسببت في أضرار كبيرة في أوكرانيا، مشدداً على تقديم المزيد من الأسلحة والعتاد لأوكرانيا، كما سنقدم لها مسيرات وأسلحة مضادة للدبابات والطائرات.

وذكر أن بلاده سوف تقدم 800 مليون دولار لدعم أوكرانيا بما يشمل أسلحة ثقيلة، مشيداً بالقوات الأوكرانية، قائلاً: "إنها تقاتل الروس بشراسة"، معرباً عن مساندة أوكرانيا للدفاع عن الديمقراطية والحرية.