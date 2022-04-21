ارتفاع توقعات التضخم والانكماش في روسيا

أظهرت نتائج مسح اقتصادي نشرها البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في روسيا سيصل بنهاية العام الحالي إلى 22% في حين كان المسح السابق يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 20%.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع توقعات متوسط سعر الفائدة الرئيسية من 18.9% إلى 14.5%، في حين من المتوقع وصول متوسط سعر الروبل الروسي أمام الدولار إلى 85 روبلا لكل دولار وليس 110 روبلات لكل دولار وفق التوقعات السابقة.



وعلى صعيد الأداء الاقتصادي يتوقع المحللون الذين شملهم المسح انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 9.2% من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 8% وفق المسح السابق. في حين يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل صفر في المئة خلال العام المقبل وليس بمعدل 1% وفق مسح مارس الماضي.



كما يتوقع المحللون وصول قيمة الصادرات الروسية إلى 484 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 266 مليار دولار لتسجل روسيا فائضا تجاريا بقيمة 218 مليار دولار.



ومن ناحيتها صرحت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بأن البنك سينظر في تعزيز التيسير النقدي بصورة أكبر خلال الأشهر القادمة، وذلك بعد قيامه بخفض الفائدة بصورة مفاجئة في وقت سابق في أبريل ليعكس جزءا من الرفع الحاد لها بعد غزو أوكرانيا.



وقالت نابيولينا إن الرفع الطارئ للفائدة كان ضروريا فقط في المرحلة الأكثر حدة من الأزمة، التي تسببت فيها العقوبات الدولية التي تم فرضها على بلادها.



وكان المركزي الروسي خفض الفائدة الرئيسية من 20% إلى 17% في اجتماع استثنائي عقده في الثامن من أبريل.



وقالت نابيولينا أمام برلمانيين اليوم: "مع استقرار الوضع في السوق المالية، وتراجع الضغوط التضخمية، بدأنا في خفض الفائدة الرئيسية".