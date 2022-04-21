جوتيريش يدعو إلى وقف الاستفزازات في القدس: يجب التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، إلى وقف الاستفزازات فوراً في القدس، معرباً عن شعوره المستمر بالقلق العميق إزاء تدهور الوضع في القدس، ولا سيما الحوادث في الأماكن المقدسة وحولها، مؤكداً وجوب التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه.

وأكد بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدةـ أن الأمين العام منخرط بنشاط مع القادة لفعل كل ما في وسعهم لخفض التوترات، وتجنب الأعمال والخطابات التحريضية، واستعادة الهدوء.

وقال: "يجب أن تتوقف الاستفزازات على الفور.. يجب أن تكون الأيام المقدسة الجارية للمسلمين واليهود والمسيحيين فترة سلام وتأمل، وليس فترة تحريض وعنف"، وكرر في بيانه التأكيد على التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

كما أكد الأمين العام من جديد على الحاجة إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، مثل المستوطنات وعمليات الإخلاء، التي يمكن أن تقوض حل الدولتين.

وكان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، "تور وينسلاند"، قد التقى مؤخراً بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقد وصف -في تغريدة على موقعه الخاص على تويتر- اللقاء "بالبناء".

كما أكد أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتهدئة الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس، وقال: "يجب على الجميع القيام بدورهم لخفض التوترات، وضمان الوضع الراهن في الأماكن المقدسة وتجنب أي خطوات أو تصريحات قد تؤدي إلى العنف".

وأعرب -في بيان له- عن قلقه البالغ بشأن مسار الأحداث التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وقال: "في هذه اللحظة الحاسمة، وفيما لا تزال التوترات شديدة ولا تزال تنتظرنا بعض الأيام الصعبة، ينبغي تشجيع جميع الجهود الرامية إلى خفض التوترات، في حين ينبغي رفض الاستفزازات ونشر المعلومات المضللة والتحريض على العنف رفضاً قاطعاً، يتحمل القادة من جميع الأطراف مسؤولية الحد من التوترات، وتهيئة ظروف مواتية للهدوء وضمان حماية الوضع القائم في الأماكن المقدسة".