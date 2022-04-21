افتتاح معرض بينالي البندقية على خلفية الحرب في أوكرانيا

قالت سيسيليا أليماني، أمينة معرض بينالي البندقية للفنون، إن المعرض الذي تأجل لمدة عام، سيقام هذا العام على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وصرحت أليماني في البندقية اليوم الأربعاء بأنه اعتبارا من يوم السبت المقبل، وحتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم عرض أكثر من 1500 عمل من إبداع 213 فنانا من 58 دولة في المعرض الذي تتولى مسؤوليته.

وهناك 80 دولة لديها أجنحة في البينالي، الذي يعتبر إضافة إلى معرض "دوكومنتا" بمدينة كاسل الألمانية، أهم معرض للفن الحديث في العالم.

وقالت أليماني إن الجناح الروسي في المعرض سيظل خاليا بعد انسحاب الفريق الفني الروسي.